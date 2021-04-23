【情緒有得傾@iM網欄】金錢和愛心  哪樣比較重要？

「大富翁」這遊戲對很多人來說一定不會感到陌生。透過不斷買地、建房屋、建酒店，就可以慢慢富起來。做富翁時，固然開心；但去到山窮水盡時，還記得是何等滋味呢？

人越有錢 越冇同情心？

伯克利加利福尼亞大學（University of California, Berkeley）心理學系副教授 Paul Piff 曾經用大富翁遊戲做了一個長達七年的臨床研究，發現當人的財富增加時，他們的同情心和同理心會相繼下降，同時他們的自我優越感越發增加、也更注重個人利益。

這並非紙上談兵，因為在更早前他做了另一個實驗，看看駕駛名貴房車或跑車的人會否比較容易漠視交通安全。結果顯示，一半開名車的人會觸犯交通條例，反之開普通車的人一個也沒有犯法！

人越窮 越需要互相倚賴

有趣的是，在2017年他一篇關於社會不同階層對快樂定義的文章刊登於美國心理學會期刊，指出富裕階層的人喜歡把快樂與自豪和自我滿足感掛鉤，這種「向己」的情緒反映他們嚮往獨立和自給自足的社會地位。相對社會階級較低的人而言，他們的快樂往往與同情心和愛心有更大關連，這種「向他」的情緒反映出這階層的人更需要互相倚賴去面對充滿挑戰的環境。

金錢可真是萬惡？

筆者並不認為窮人或社會階級較低的人一定比富有人更有愛心。事實上，富裕階層的人同樣也可擁有無比愛心和同情心，窮人也可能十分注重個人利益。但根據以上的兩個實驗，這位教授的結論似乎暗示金錢是把人推向兩極化的元兇。先不談金錢，因為更想討論何為兩極化。

太自我、太無私 都不一定好

一般人都嚮往富裕階層所擁有的獨立和自給自足的社會地位，實在無可厚非。但是，當這種優越感和物質豐裕的追求成為生活的中心，為了鞏固並積聚這些外物和別人的認同，便會變得過於自我，喪失了同理心。同樣地，約某人長期處於弱勢狀態，往往要倚賴別人才得以度日；久而久之，便會不自覺地調節自己的想法和行為去換取和諧。這人快樂的源頭漸漸變得「向他」：總是建基於別人的快樂或者依賴著與別人擁有和諧的關係。這兩種兩極化的狀態，在系統觀而言都並不理想。

所以金錢倒不是萬惡的東西，重點是人能否不被這死物牽著走，反而利用它的長處去作合宜的事；澎湃的同情心也並非是一面倒的好東西，總要在適當的時候地加以運用，才是真智慧。

作者_小明（吳小明）簡介：

小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。 Facebook 專頁：facebook.com/renewinstrength

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