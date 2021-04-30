【各友國行@iM網欄】感今思昔･ 昔日海霸 突尼西亞

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【裝修攻略@iM網欄】如何判斷瓷磚質量？
將突尼西亞(Tunisia)歷史文化背景比喻為一個人，
淅淅瀝瀝的雨停了，太陽漸漸從雲隙中悄然走出，可幸風沒刮得大，
突尼斯
首都突尼斯街上人少，人們温文穩重，搭話時笑容和藹，
西迪布賽伊德的小希臘藍調
悠悠忽忽地走進那曾被國際雜誌選為「十大浪漫小鎮之一」
馬特瑪塔
不是星戰迷的小明登走上了電影《星球大戰》拍攝地馬特瑪塔【Ma
世遺開羅安【Kairouan】
閃走北非最古老清真寺 – 大清真寺(Great Mosque)，它是北非所有清真寺的建築範模，
作者_明登（歐明）簡介：
吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘
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撰文 : 明登（歐明）
欄名 : 各友國行