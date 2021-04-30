【各友國行@iM網欄】感今思昔･ 昔日海霸 突尼西亞

將突尼西亞(Tunisia)歷史文化背景比喻為一個人， 有時像個阿拉伯人，有時像個法國人， 有時有點兒像意大利或希臘人，倒是很難解釋，總而言之， 她倒是個融合各國特點的混血兒。

淅淅瀝瀝的雨停了，太陽漸漸從雲隙中悄然走出，可幸風沒刮得大， 心情隨天色轉晴而豁然開朗……



突尼斯

首都突尼斯街上人少，人們温文穩重，搭話時笑容和藹， 治安還很不錯，街上警察不多，城市氛圍令人放鬆。 建築物有著濃厚的阿拉拍和法國文化。 那法式凱旋門將城市二分為世界遺產的老城(Medina)和新城 ，拼繪在弄巷之間隨處可見。

▲ 突尼斯舊城

▲ 突尼斯日落

▲ 杜加古城



西迪布賽伊德的小希臘藍調

悠悠忽忽地走進那曾被國際雜誌選為「十大浪漫小鎮之一」 的西迪布賽伊德【Sidi Bou Said】，穿過熱鬧的小店弄巷， 再站在山丘上的觀景台閉目合眼， 腦海率先浮現山與海的線及遠處傳來的狗吠聲，睜眼欣賞「小希臘」 小鎮藍門藍窗白屋與地中海湛藍美圖。

▲ 西迪布賽伊德

馬特瑪塔

不是星戰迷的小明登走上了電影《星球大戰》拍攝地馬特瑪塔【Ma tmata】，眼看以前柏柏爾人在地面上挖出一個大坑， 再沿坑內土壁挖出一個個洞穴， 這種功能性的地下穴居至今仍然有土著柏柏爾人居住。

世遺開羅安 【Kairouan】

閃走北非最古老清真寺 – 大清真寺(Great Mosque)，它是北非所有清真寺的建築範模， 馬格里布風格的高塔，四周簡而樸實的古城氛圍; 阿赫拉比(Aghlabid)王朝留下了的世界第一個水力原理建 造的蓄水池 (Aghlabite Pools)隠隠道出王朝的昔日的盛衰；而相傳「到開羅安朝聖七次相等於前往麥加朝聖一次」這句突尼西亞穆斯林名言，更加顯露出其不凡的莊嚴……

▲ 開羅安古城

▲ 吉利特鹽湖

作者_明登（歐明）簡介： 吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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