【涼風有信Vincent@iM網欄】下月5號 立夏節氣 五行逆亂，疫情不樂觀，慎防變種病毒肆虐

各位讀者好！

最近天氣有點悶熱，開始有種夏天的氣息。

沒錯，事關下月五號，正是「立夏」節氣的時候，即是代表不足兩個星期就會正式進入夏季。

如果你問筆者，我對今年的夏天是沒什麼很大的期待，因為很多泳池未開，好多平時夏天的消暑活動今年相信都冇得做。

反之對廣大的術數讀者來講，相信最想知的，就是入夏之後究竟疫情會否有好轉呢？

好不幸地，在這裡要跟各位讀者講，情況相當不樂觀。

這幾天相信大家都有留意到。

每天的確診數字，又好似有些微攀升。

10幾單有，20幾間又有，有一日甚至是接近30單的驚人數字。

而最得人驚的，竟然是本地有確診變種病毒個案發生！

究竟今年的夏天，疫情的情況是轉好定是轉差？

坦白講，筆者是看差的。

我知道坊間有術數師，是看今年夏天疫情會轉好，我是完全持相反意見。

首先早幾個月之前，筆者已經一早說，要起碼到秋天，疫情才有機會轉好。

特別是農曆9月，應該會有更好的消息。

事關農曆9月「酉金」月，酉金會開啟今年的牛年金庫，令大眾得以補金。

夏天由於屬火，火剋金，普遍的人都會在 這個季節缺金。由於新冠肺炎是肺病，肺屬金，缺金則肺病不可得以痊癒。

特別是下個月，農曆四月。

今年的農曆四月是「癸巳」。

以天干地支及五行來判斷，變數相當之多。

首先癸是水，巳是火，巳遇丑土(牛) 為三合，牛本身是土，遇到巳火反而會變金。

總括而言，有水有火有土，亦有金，五行變局之多，既亂且雜，產生眾多不明朗因素。

所以下月農曆四月，五行逆亂，恐怕好多人會招架不住，令疫情好大機會回升，絕對不能樂觀。

五行逆亂，亦暗示有「變異」、「變種亅的情況發生，所以要緊記會有「變種病毒」肆虐。

希望大家緊記，雖然夏季已到，但仍然要緊守崗位做好防疫，不要急於享樂遊玩。

否則疫情，恐怕會進一步惡化。

好了，祝大家，仲夏平安，身體健康！

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