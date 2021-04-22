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銀娛推自願離職計劃　合資格員工獲發38萬澳門元

股市 22:59 2021/04/22

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銀河娛樂 （00027） 推自願離職計劃，《澳門日報》報道，市傳銀娛近日為監場經理、監場主任推出分別為52萬元及38萬元的自願離職計劃，引述銀娛發言人指，該計劃屬於「自在人生計劃」，屬自願性質，協助團隊成員開拓其他人生道路，成就個人目標；同時推出「IR-LEAD」發展計劃，協助團隊成員自願轉職至其他部門，累積跨部門工作經驗。

銀娛發言人回覆該報表示，新冠疫情影響持續，本澳旅遊博彩業發生結構性變化，看到不少團隊成員對個人生活或事業發展有新體會，更注重多元化發展空間。最近，銀娛向博彩營運的本地團隊成員推出銀娛「IR-LEAD」發展計劃，讓其於事業上能有更多選擇，此計劃旨在協助自願參與的團隊成員累積跨部門工作經驗、提升專業技能知識，並增強其職場靈活性及競爭力，從而為銀娛路氹新發展項目以至整個行業培養更多優秀的綜合度假城營運專才。

此外，銀娛為旗下娛樂桌部場務主任的團隊成員推出屬自願性質的「自在人生計劃」，選擇參與計劃及自願離職的合資格團隊成員將獲發38萬澳門元的一次性特惠金，有關款項會連同其最後一期的薪酬發放，其員工福利包括保險權益及退休金亦會維持不變直至最後受聘日。較早前，銀娛亦向旗下娛樂桌部場務經理推出相關計劃，反應正面，不少參與的團隊成員反映計劃協助其開拓人生新道路，成就個人目標。銀娛多年來亦為團隊成員推出多項事業發展及培訓項目，助力他們邁向個人及專業成就。

報道指，有業內人士表示，是次銀娛推出的方案適合年長而有退休想法的博彩員工，讓他們可以有一筆較大的資金過退休生活；亦適合有創業想法的年輕員工。

相關文章：【濠賭股】澳門進出賭場毋須陰性檢測結果、銀娛升7%　摩通料對入境旅客影響不大（第二版）

編輯：區嘉俊

港股 澳門 銀河娛樂（00027）

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