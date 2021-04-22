【美股焦點】上周首申失業救濟金數據佳　美股開市反應平淡

本周四（22日）美國公布上周首次申請失業救濟人數降至54.7萬人，創去年3月疫情爆發以來的最低數值。不過市場對此反應不大，美股開市微跌，截至本港時間晚10點，道指跌128點或0.38%，標指跌31點或0.235，納指跌12點或0.3%。

本周多間公司公布財報，美國航空 (AAL) 和西南航空 (LUV) 周四盤前公布上季業績，前者首季虧損12.5億美元，是連續第5個季度虧損；後者上季意外盈利1.16億美元，主要受惠於政府提供的薪酬支援計劃，若不計及相關金額，實際淨虧損則約為10億美元。值得留意是，兩家航空公司皆提及，近期旅行預訂情況有所改善，計劃在今年春夏季高峰期增加航班。

【美股焦點】Archegos斬倉事件拖累 瑞信季損2.52億 料下季續損約6億瑞郎【下一頁】

另外全球領導人氣候峰會將一連兩日於周四及周五（23日）舉行，據報美國總統拜登（Joe Biden）承諾，到2030年美國溫室氣體排放量將會較2005年削減至少50%，拜登將會於峰會上公布具體細節。隨著拜登加快減排步伐，未來清潔能換、電動車或成市場關注焦點。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男