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【樓市現象】年初至今二手成交量爆升逾7成 創9年同期新高 呢個「黑馬」屋苑跑出

股樓投資 22:38 2021/04/22

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今年初以來股市非常波動，但環球「水浸」下，樓價卻十分堅廷，二手成交大旺。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，本年初迄今（截至4月21日）二手住宅註冊量合共錄19,058宗，較去年同期的11,069宗上升約72.2%，甚至已超越去年首4個月12,082宗，並高出約57.7%。

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美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以每年首4個月相比，今年已創9年同期新高。按目前推算，今年首4個月二手住宅註冊量勢破2萬宗水平。

【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%，詳見【下一頁

若以今年二手住宅註冊量最多的10個屋苑計算，本年初迄今悉數超越去年同期，當中5個屋苑按年增1倍或以上。十大屋苑中，以珀麗灣註冊量升幅最大，按年大升約178.3%。而兩大將軍澳區屋苑升幅也驚人，其中維景灣畔升約163.5%，而新都城也有約135.5%升幅。

【筍盤推介】超靚無敵大海景 向西南3房單位裝修企理可即入住 食正基建效應，詳見【下一頁

至於太古城及愉景灣的成交量亦分別約112.5%及約1倍，當中「戶戶逾千萬元」的中產屋苑太古城，期內錄得170宗成交，比起美孚新邨期內錄得的149宗成交更多，位列第3位。

至於餘下的5個屋苑年內註冊量亦錄約47.3%至約63.6%的按年升幅，當中包括沙田第一城、海怡半島、嘉湖山莊、美孚新邨及黃埔花園。雖然嘉湖山莊與田第一城宗數按年升幅未及大市，但仍分別錄232宗及180宗登記，位列第一及二位。

【樓市現象】呎價唔使一萬蚊新地樓之選 換樓客即「FULL PAY」入市 3房只係535萬，詳見【下一頁】 

 

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記者：陳詠妍

經濟 珀麗灣 劉嘉輝（美聯） 樓價 太古 嘉湖山莊 維景灣畔 沙田第一城 太古城 將軍澳

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