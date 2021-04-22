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【無牆醫院@iM網欄】 成為更多人的祝福 院牧的日與夜

名人薈萃 22:21 2021/04/22

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雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會轄下的醫院院牧服務（包括雅麗氏何妙齡那打素醫院及東區尤德夫人那打素醫院）蒙上帝恩典，不分晝夜，以矜憫為懷之心，關懷具心靈需要的病人和家屬，以及在醫院工作的人員，並且延伸至病人出院後的關懷服務，成為更多人的祝福。 

院牧的日：恆常服務

院牧每天穿梭病房關懷病人及家屬的心靈需要，除了與他們傾談，陪伴他們走過人生低谷，若病人或家屬願意，院牧也會與他們一起禱告，並聯絡地區教會，讓他們出院後也可持續得到心靈關顧。

院牧的服務對象也包括在醫院裡工作的人員，不管是跟進醫護人員按着病人心靈需要而提出的轉介個案，讓院牧能及時探望緊急需要或臨危的病人和陪伴安慰家屬，又或是與醫護及支援人員並肩同行，透過午間崇拜、基督徒團契或節日活動等關顧他們的心靈，讓他們在繁重的醫院工作中獲得心靈支援。

從上世紀五十年代起聘請傳道人在醫院關懷病人，院牧服務發展至今，服務範圍已不限於醫院內，社區普通科門診、長者院舍也提供院牧服務，照顧普羅大眾及居於院舍的院友和家屬，而服務時間也不限於「朝九晚五」。

院牧的夜：隨時候命

服務對象的心靈需要是不分晝夜。雅麗氏何妙齡那打素醫院及東區尤德夫人那打素醫院皆設有24小時緊急候召服務，院牧輪流值班，以應對各式各樣的關鍵時刻。舉例而言，在零晨時份，跟進急症室的意外死亡個案；在夜深人靜之時，走到病房安撫情緒激動的自殺者，或為垂危病人及其家屬給予臨終關懷。院牧在輪值24小時緊急候召的那天，必須養精蓄銳，常作準備，隨時候命出動。

從醫院走到社區的院牧服務：牧養關懷中心

上文提及，院牧服務也延伸至無牆醫院，關懷出院的病人和家屬，與讀者分享一則真人故事：

個案來自雅麗氏何妙齡那打素醫院外展復康部社康護士的轉介。社康護士一直照護的婆婆健康狀況每況愈下，需要入院，社康護士便通知其遠在外地定居的兒子盡快回港探望母親。在疫情下，婆婆兒子獨自一人回港並照顧病重的母親，情緒幾近崩潰。於是，社康護士轉介婆婆的兒子接受那打素醫院院牧服務。經過院牧聆聽和關懷，遠離親人支援的兒子終能放下沉重的心情和紓緩壓力，心靈也得着從信仰而來的依靠和幫助，陪伴處於彌留的母親直至她病逝。

經歷喪母之痛，婆婆的兒子再次勾起了過去成長的傷痛和生命中的遺憾。他主動尋求院牧的協助。牧養關懷中心的院牧與他數次的約見中，慢慢引導他坦誠面對自己內心的掙扎和憾事，輔導他重回人生路上。

如欲了解更多醫院院牧服務及故事，可瀏覽本基金會網頁： https://nethersole.org.hk/?route=service-detail&id=1

 

院牧關懷病人家屬

院牧與家屬在牧養關懷中心會面，給予專業的牧養輔導

在長者院舍舉行午間崇拜是院牧的恆常服務之一

院牧於醫院專科門診候診大堂舉辦節日活動，接觸需要心靈關顧的市民

 

大埔那打素醫院 復康 輔導 院舍 服務

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