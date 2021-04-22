【公募REITs】領展王國龍：歡迎內地公募REITs推出 長遠冀納入滬深港通

▲ 領展行政總裁王國龍表示，對內地公募REITs的推出表示歡迎。

滬深交易所昨接收首批基礎設施公募REITs項目申報，標志內地基礎設施公募REITs試點工作將正式進入項目審核階段。領展 （00823） 行政總裁王國龍對內地公募REITs的推出表示歡迎。王國龍表示，首批內地公募REITs的推出將是內地資本市場的改革創新，基礎設施REITs作為公募REITs的試點品種，將有利於拓寬基礎設施的融資管道。

王國龍續指，對投資人而言，公募REITs是投資者優化資產配置的重要路徑，購買公募REITs產品將獲得相對持續穩定的投資收益，並提供開放的退出渠道。內地的REITs市場潛力巨大，長遠來看，公募REITs可以完善資本市場基礎制度建設的內在需求，並有望為A股市場打開龐大的市場空間。作為亞洲最大的房地產投資信托基金，領展也希望通過自身的发展經驗，為內地公募REITs的发展提供借鑒參考。

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王國龍指，香港資本市場長期以來憑借健全的法律體系以及國際化的投資環境，吸引了大量內地企業來香港上市，當中也吸引了部分內地企業赴港发行產業園區REITs，為投資者提供多元化的投資產品和穩定的回報。領展期望公募REITs產品長遠可以加入滬港通和深港通的投資標的，為兩地的個人和機構投資者提供更多投資選擇，豐富兩地的資本市場。領展也期待首批內地基礎設施公募REITs在試點完成後，可以逐步擴大到其他領域，例如內地的商業地產及公共租賃住房REITs。

上交所及深交所昨晚同時發公告表示，已正式接收首批基礎設施公募REITs項目申報，完成相關審核後，將履行證監會註冊程序。

上交所本次申報的兩單項目分別為浙商證券滬杭甬高速封閉式基礎設施證券投資基金和國金鐵建重慶渝遂高速公路封閉式基礎設施證券投資基金。深交所此次申報的兩單項目分別是中航首鋼生物質封閉式基礎設施證券投資基金和博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金。

領展今日收報74.6元，升0.7%，成交4.5億元。

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編輯：陳健婷