【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】實體賽事勢陸續舉行 先以虛擬賽事熱身積極備戰

上回講到Run For Good跑步機10公里及100公里的慈善賽，展開香港跑步比賽的實體賽的序幕，ViuTV電視台亦舉辦疫情下首個有觀眾參與的本地樂壇音樂頒獎典禮，香港田徑總會在剛剛的星期日，亦在大嶼山迪欣湖活動中心舉辦5公里的實體道路長跑賽，為2020年1月以來首次，而去年12月因疫情而取消的香港田徑錦標賽，亦會於5月1日在將軍澳運動場舉行。

在上次5公里長跑賽，大會特別要求所有參賽者都要在比賽前48小時內就新型肺炎進行病毒檢測，並特別安排場地讓運動員前往進行核酸測試，取得陰性結果才可進場參賽。今次比賽名額只限200位，比賽當天跑手在開賽前半分鐘才可脫下口罩，似乎若未來一年有實體賽事的話，今次實體賽亦會是一個很好的參考，持有新型肺炎陰性證明才可出賽亦會是疫情下賽事大勢所趨。

▲ 田總自疫情以來首次舉辦實體長跑賽，跑手們熱身時仍要戴著口罩，十分嚴謹。（圖片來源：香港田徑總會）

▲ 在開賽前30秒，田總派工作人員收集參賽運動員口罩。（圖片來源：香港田徑總會）

▲ 賽事在大嶼山迪欣湖活動中心舉行。（圖片來源：香港田徑總會）

現時海外旅行仍未開通，相信不少跑開馬拉松的朋友，亦很期待十月底的香港馬拉松能夠成功舉辦。在疫情進一步受控，愈來愈多人注射新型肺炎疫苖下，讓公眾參與的大型跑步賽事相信指日可待。對於香港馬拉松能否如期舉行，香港業餘田徑總會主席關祺也表明，即使是以本地選手為主，也希望能重新啟動賽事，相信年中會較為明朗。

四月底至五月本地繼續有數項虛擬跑山賽事，包括Spartan的鰂魚涌虛擬山賽，分10公里及半馬拉松兩個組別，走上小馬山及渣甸山，半馬還要走上紫羅蘭山徑，兩者爬升高度分別為708及930米，可算是入門跑山賽事，有興趣初嚐跑山的朋友，可以到https://www.spartanrace.hk/zh/race/detail/7496/overview 報名。

Spartan亦會在五月底舉辦實體賽事，為首次在海洋公園舉行的兒童障礙賽，設有1.6公里及3.2公里組別，讓4-13歲的小朋友參加，家長跑友們可以以點擊以下連結了解詳情：https://www.spartanrace.hk/zh/race/detail/7499/overview。

想難度高一點，可以考慮逆の男虛擬越野跑，由大美督經八仙嶺、鶴藪、九龍坑山到大埔頭遊樂場，全長18公里，爬升高度1,291米，四月底截止報名，即日起到五月中隨時開跑，活動詳情請參閱：https://rebelwalker.wixsite.com/virtualrebelman。

▲ 初嚐跑山的朋友可以考慮Spartan鰂魚涌虛擬山賽。（圖片來源：Spartan Race Hong Kong facebook專頁）

▲ 想挑戰高難度的跑山友可考慮挑戰逆の男虛擬越野跑。（圖片來源：逆の男 Rebelman facebook專頁）

至於大型海外跑山賽事，除了UTMB環勃朗峰超級越野耐力賽，不得不提的是UTMF環富士山越野超馬山賽，由於疫情，原定今個周末舉行的實體賽事未能舉辦，大會遂再次舉辦UTMF虛擬跑，只要在今個星期內（4月19至25日）完成160公里跑步就可完成，除可得到電子完成獎牌外，並有機會得到6分報名分數日後參與UTMF實體賽。都市人生活繁忙，一星期跑160公里難度不低，除了要靠上班前收工後跑之外，星期六日要跑多一點才能達到，如果大家和我一樣，報了名參與4月25日環港島跑賽事的話，相信亦有機會達標，不如一試！報名連結：https://www.strava.com/challenges/2389

▲ 想一嚐跑日本富士山山賽的滋味，就不要錯過今個星期的UTMF虛擬跑了，費用全免。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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