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【疫市營商】疫下難拓新客源　幸福元氣推「時令菜」吸客

商業 08:00 2021/04/23

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幸福元氣現時除了代理產品外，還有食物製造廠，製造適合港人口味的軟餐。

近來愈來愈多企業加入製作或銷售軟餐。軟餐食品製造商及代理商「幸福元氣」創辦人之一何浩德表示，由照顧患有吞嚥困難的父親，萌生銷售並製作軟餐。先後花500萬元代理日本品牌相關商品，再增投280萬元成立廠房。

幸福元氣於2018年開始籌備成立，何浩德稱，初期投資500萬元成立公司，採購日本「照護食」產品。但零售銷售低迷，加上日本廠商要求的下單數量大，第一年只售出10%貨量。當時他與一間日本廠商合作，學習製作方法，故參考日本食譜，於葵涌斥約280萬元設立廠房自製軟餐。

何表示，香港沒有太多人了解製造軟餐的程序，故須親自設計廚房。除了注意廚房「走位」外，還要考慮擺放廚具的必要性，更舉例，原來布置1.6米的雪櫃，但對攪拌機的需求更大，最後60升的攪拌機取代雪櫃位置。他笑言，單是攪拌機已買了近十款，買到合適為止。所幸他有經營飲食設備及包裝經驗，避免初入行時申請牌照的不便。

【疫市營商】調查：8成中小企疫下經營感困難　不了解港府支援措施難進軍海外？

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然而，新冠肺炎下尤以政府醫院暫停引入外購食品，加上院舍「好似lockdown」，讓他原定向醫院及其他院舍的銷售計劃被迫中止。其間會繼續加強自家B2C（企業對消費者）網站發展，如推出消費優惠，訂滿500元免費送貨，並結合本地網購平台銷售。他預計，今年6月能夠回本。

記者：馬意文

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