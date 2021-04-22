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【樓市現象】同類單位月內升70萬　東港城呎價破頂　零議價沽出

股樓投資 21:18 2021/04/22

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二手市場再錄新高紀錄。中原地產伍錦基指，將軍澳東港城2座高層B室，日前零議價以820萬元沽出，創下屋苑分層呎價新高。

成交單位實用面積463平方呎，兩房間隔，單位座向東南方，享銀線灣海景。原業主上月開價820萬元，零議價沽出，實用呎價17,711元，創屋苑分層呎價新高。據了解，業主於1997年10月以456萬元買入單位，持貨近24年，帳面獲利364萬元離場，單位升值約8成。

【延伸閱讀】【示範單位】旺角ONE SOHO一房285呎　 間隔實用開揚【下一頁

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伍錦基補充，屋苑上月曾錄一宗同類型單位成交，單位為2座中層B室，實用面積同樣為463呎，以750萬元成交。以新成交的同座高層B室比較，樓價急增70萬元。此外，東港城本月至今暫錄約7宗成交，平均實用呎價15,453元。近月將軍澳區交投持續暢旺，不少首置客、上車客心儀該區物業鄰近港鐵站，交通方便，附近又設多個大型商場，生活配置完善，消息指將軍澳本月至今已錄逾300宗成交。

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撰文 : 謝昕蕎

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