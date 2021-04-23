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【消費優惠】新城市廣場感謝祭　品牌低至13折兼享50%消費回贈

商業 10:00 2021/04/23

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新城市廣場將於5月1日至6月2日舉行「折」慶JUST BUY WEEKS感謝祭，多個品牌商戶提供買1送1或半價優惠，部份商品更低至13折。（新城市廣場提供圖片）

沙田新城市廣場將於5月1日至6月2日舉行「折」慶JUST BUY WEEKS感謝祭，多個品牌商戶提供買1送1或半價優惠，部份商品更低至13折，還附送各式各樣的贈品。購物後更可享高達「50%現金券回贈」，當中包括時裝、美妝、童裝、餐飲消費券高達$3,000。

【母親節】新都會廣場設向日葵星光打卡牆　工作坊製專屬禮物送媽媽

【商場活動】apm設母親節潮玩市集　網購平台優惠低至5折

精選產品包括CHARLES & KEITH的Ladies bag 5折售$250 (每周25個名額)；Marc Jacobs的Round Crossbody (Powder Pink) 5折售$2,195；su:m37°奇蹟活酵肌密套裝33折售$2,620；SKECHERS的Go Walk 5 女裝健步鞋4折售$359。

此外，商場於5月1日至6月30日推出50%消費回贈，於指定商戶消費滿$2,000及$1,000，即可獲得半價，即分別為$1,000及$500的購物消費券回贈。消費滿$6,000可獲$1,500，最高可享達$3,000消費券，愈買愈多着數。

商場首次推出「沙田友」破格優惠，只要於沙田區任何實體零售或餐飲商店消費滿HK$1,000，憑發票收據均可獲得沙田新城市廣場的HK$100餐飲禮券，於場內逾50間餐廳使用，與媽媽一同享受母親節大餐。

【商場活動】領展商場消費換餐飲現金券　另免費送500份4人晚市套餐（附換領詳情）

責任編輯：朱悅瀅

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