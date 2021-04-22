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【業績】順豐首季轉虧9.89億 投入期規模效應尚未體現

股市 21:04 2021/04/22

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順豐首季轉虧9.89億，公司稱投入期內，規模效應尚未體現

順豐控股（深：002352）首季業績由盈轉虧，首季度歸母淨虧損9.89億元（人民幣，下同），對比去年同期為淨利潤9.07億元。順豐表示，基於未來業務增速預期，公司開展前瞻性網絡建設，但產能爬坡需時，規模效應尚未體現，導致公司成本短期受壓。

順豐首季業務量同比增長44%，營業收入增長27.1%至426.2億元；但因加大新業務和產能建設投入，營業成本同比上升40.44%至395.7億元；研發費用亦同比上升56%至5.1億元。

順豐指，公司正處於新業務拓展關鍵期，為擴大市場份額，打造長期核心競爭力，將會繼續加大新業務的前置投入，包括快運、豐網、同城急送以及倉網的網絡建設。

另外，時效件去年同期高增長，今年第一季度增速有所放緩，同時下沉市場電商需求旺盛，經濟型快遞產品特惠專配的業務量增長迅猛，但該部分定價偏低的產品數量佔比上升較快，因此對整體毛利造成一定影響。

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記者：梁安琪

運輸 物流營運股 順豐控股（深：002352）

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