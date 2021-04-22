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意大利醫護疫下壓力大　惟醫院員工曠工15年仍受薪　詐騙涉款53.8萬歐元

商業 21:13 2021/04/22

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意大利醫護人員因疫情而壓力增加時，有一位意大利醫院員工被發現曠工15年卻仍然受薪。

疫情全球大流行，多國的醫療系統承載量飽受壓力。綜合外媒報道，雖然意大利的確診個案有下跌，但醫院仍處於壓力下。當地衛生部的數據顯示，因新冠肺炎疫情而入住ICU的患者正在增長，更已過臨界值，床位使用率達39%。

意大利更有醫院的非病房用地，在疫情期間改建為新冠肺炎疫情的病房，以用於重症的加護病房外，以及研究新冠肺炎的神經病學、藥物等專責部門。

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在過去一年在疫情爆發時，意大利的醫生和護士因感染新冠肺炎而死亡的個案，分別越340名和40名。更有醫護人員坦言，疫情令生活變得筋疲力盡和絕望。對於疫情感到無能為力、壓力和恐懼，只能遠離家人。

不過，當意大利醫護人員因疫情而壓力增加時，有一位意大利醫院員工被發現曠工15年卻仍然受薪，涉款達538,000歐元。他目前因欺詐、勒索和濫用職權接受調查。

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據報，該名員工為公務員，並在2005年被分配到醫院工作，同年沒有再上班。他當時威脅他的主管，阻止主管向他提出紀律處分。但直至該主管退休後，接任者和人力資源部門亦沒有留意到該員工持續曠工的情況。

時隔15年，當地的警察就公共部門的曠工和涉嫌欺詐行為，進行長時間調查，發現這名員工的案件。同時另有6名醫院管理人員，也因涉嫌曠工正接受調查。

責任編輯：馬意文

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