【母親節】新都會廣場設向日葵星光打卡牆　工作坊製專屬禮物送媽媽

▲ 新都會廣場將於5月設置向日葵星光打卡牆，以大地色系為主，牆上亦寫有「live more worry less」的字樣。（新都會廣場提供圖片）

母親節將至，新都會廣場將於5月設置向日葵星光打卡牆，以大地色系為主，牆上亦寫有「live more worry less」的字樣，配上霓虹色光，可以跟媽媽一起拍下專屬「IGable」風格美照，並推出多個特色的手作坊暨務農工作坊。

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5月1及2日推出親子務農工作坊，學習澆水、除草、施肥和收割等務農工作。之後可一嚐文青系手作坊，包括押花相架以及瑰麗乾花小夜燈的主題，可選用康乃馨、太陽花等，設計獨一無二的小禮物送給媽媽；亦可與母親齊齊創作，享受溫馨親子時光。

5月8及9日更備有「五色鮮果花束」主題工作坊，以各種顔色繽紛的蔬果為花材，製作一束專屬媽媽的鮮果花束。The Point會員憑指定積分即可換領工作坊通行證和餐飲現金券。

同時，商場將於5月19至20日為愛侶奉上「520告白時光」，享用專屬包場拍攝服務(10分鐘)，並包括基本調光電子相片2張及原相6張。The Point by SHKP會員憑520積分預留名額，並於積分換領獎賞交易日起計7日內，憑場內即日$1,500或以上之電子消費換領入場證。

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責任編輯：朱悅瀅