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【美股分析】高盛預計美國經濟增速將於本季度見頂　推薦投資者買呢兩類股票

股樓投資 17:05 2021/04/23

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美國疫情接種進度勝過預期，再加上在大規模財政政策刺激才，美國經濟正從疫情當中逐漸復甦。不過高盛本周預計，美國經濟增長將於今年第二季度見頂，預計按年增10.5%，是1978年以來最大單季增長，不過隨後經濟增長預期就會開始放緩。高盛認為這對股市並非好事，隨著經濟增長放緩，股市的回報或受到影響，同時波動性隨之增長。

高盛策略師Ben Snider及其團隊估計，美國經濟第三季及第四季增長分別為7.5%、6.5%，到明年就會逐年放緩，直到第四季度降至1.5%。Snider認為，這將對投資者回報帶來影響，自1980年以來，等經濟增長加速時，股市每月平均回報為1.25；但當經濟增度開始放緩時，同期股市每月平均回報僅為0.6%。

【美股焦點】Archegos斬倉事件拖累 瑞信季損2.52億 料下季續損約6億瑞郎【下一頁

不過高盛經濟學家預計除中國外的歐洲、日本以及新興市場經濟增長見頂將遲於中國，預計是在今年第三季度。因此分析師認為，相對過往經濟增速開始放緩的時期，美股中部分周期性板塊將會在未來數月表現更好。高盛建議投資者可買入兩類股票，分別是面向全球的周期性股票、以及歐洲經濟復甦股票。

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編輯：李勝男

美股 經濟 股票 板塊 日本 新興市場

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