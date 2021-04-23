【氣候峰會】美國重回全球減排行動　拜登承諾2030年溫室氣體排放減半

全球領導人氣候峰會將於本周四（22日）及周五（23日）正式召開，美國總統拜登（Joe Biden）周四減排新目標，計劃 到2030年時將美國溫室氣體排放大幅降低，並承諾 會較2005年時水平 減少50-52％。 目前有408家企業和投資者已經簽署聯名公開信，表示支持拜登政府對氣候行動的承諾，包括零售、工業、能源、科技等各行各業。

據報美國曾於2014年首次設定減排目標，其時正處於歐巴馬（Barack Obama）執政時期，他提出了「國家自主貢獻」（nationally determined contribution, NDC）計劃，並希望2025年碳排放量較2005年減少28%，如今拜登政府幾乎將這一目標加倍。

去年11月，在前任總統特朗普（Donald Trump）領導下，美國正式退出了《巴黎協定》。不過拜登將應對氣候變遷作為重要議題之一，上台第一日就簽署行政命令重返《巴黎協定》，並承諾在2050年之前實現全經濟淨零排放。

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除了美國計劃加快減排進度外，其他國家亦身體力行應對氣候危機，當中歐盟最新達成協議，計劃於2030年之前減少55%的溫室氣體排放，高於先前提出的40％，到2050年前實現淨零排放；而中國則保持去年承諾，即2030年碳排放見頂、2060年達到碳中和，

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編輯：李勝男