【歐洲議息】歐央行維持三大關鍵利率不變　PEPP維持1.85萬億歐元　符市場預期

▲ 歐央行維持三大關鍵利率不變 PEPP維持1.85萬億歐元 符市場預期

歐洲央行議息結果出爐，宣布維持三大關鍵利率不變同時，歐央行將維持緊急抗疫購債計劃（PEPP）規模為1.85萬億歐元不變，並至少持續至2022年3月底。議息結果不論在利率及買債計劃均符合市場預期。

歐央行發聲明指，主要再融資利率（Main Refinancing Operations，MRO）、邊際放款利率（Marginal Lending Facility，MLF）及存款機制利率（Deposit Facility，DF）分別維持0%、0.25%及負0.5%。

歐央行指，除非通脹展望將接近但仍低於2%，否則預期三大關鍵利率將維持現水平或更低的水平。

買債方面，歐央行指，維持資產購買計劃（APP）在每月200億歐元不變，直至歐央行加息前；而緊急抗疫購債計劃（PEPP）規模1.85萬億歐元不變。歐央行指，會根據市場情況及在防止金融收緊情況下，靈活地進行買債計劃。

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編輯：袁諾曦