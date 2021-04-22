【有片睇】5G時代來臨 數據中心前景無可限量

去年4月開始，香港正式踏入5G年代。在過去一年，本港的5G網絡火速發展，這年來 5G 的覆蓋率已相當成熟，覆蓋全港九新界。

踏入5G年代，帶來更快、更密集的數據流，企業有需要加速準備相關基建與應用，對數據中心的需求也大增。世邦魏理仕香港顧問及交易服務 —工業及物流資深董事黎尚文表示，疫情刺激市場對數據服務的需求，自年初以來，投資者也積極投資數據中心，他估計隨着5G於香港發展更成熟，未來將成為數據中心的重要推動者。

黎尚文指，自今年初以來工業市場交投十分暢旺，其中數據中心更成「新寵兒」。投資者對工廈興趣大增的一個原因，是發展局於今年3月15日推出先導計劃，以標準金額徵收工廈重建涉及的補地價，為期兩年，推動工廈活化。黎尚文說，以上措施令市場的不明朗因素消除，「發展商如持有一幅工業樓的地皮，可能每呎加3,000元就完成補地價，這樣就很容易『計到數』，不需要像以往一樣，待政府審批一段長時間後才知道補地價的金額，現在大大減少了市場的不明確情況。」

過去數年，投資者工業市場變得十分進取，「很多基金公司、家族辦公室（Family office）等也在積極找尋項目，在多國大印銀紙的情況下，大家更希望找到項目。惟去年疫情下，能夠成功購入項目的機會不大，因此市場儲了很多的資金。疫情下很多人轉為在家工作，商廈的需求受影響，而對工業樓的需求卻相對穩定，同時疫情對數據中心的需求也大增。」

黎尚文相信，香港市場對數據用量的需求會在5G網絡啟用後增加，「香港電訊商發展5G業務時，未來也需要租用更多數據中心，當未來5G的用戶明顯提升後，屆時數據傳輸的用量也大增，也增加對數據中心的需求。」

過去一年新冠肺炎疫情持續反覆，港人的生活也起了翻天覆地的變化，Work From Home（在家工作）成不少打工仔的生活日常，網上會議、綫上文件共享等需求急速上升；而學生哥也習慣網上視像課堂，可見5G在疫情下及時提供高網速服務，顛覆人們工作與生活。事實上，5G除大大提升上網速度外，對本港經濟和社會發展也重大作用，究竟5G如何為大家的生活帶來變化?詳情請留意今期《iMoney Focus》封面故事。

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記者：陳詠妍