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【網民熱話】打算4千元淘寶買煤氣煮食爐　網民狂批罔顧安全

理財智慧 20:54 2021/04/22

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內地網購流行，不少港人都會貪圖平台的商品價錢便宜而購入不少日用品甚至家具和電器。近日就有網民在Facebook群組上載了一張截圖，圖中有買家表示打算在淘寶購買煤氣煮食爐回港，引來網民大批買家罔顧安全，擔心萬一發生意外會連累鄰居。

    點擊圖片放大
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【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望　【下一頁

據機電工程署表示，煤氣等氣體用户在使用住宅式氣體煮食爐具時，必須購買經機電工程署批准並附有「GU」標誌的住宅式氣體煮食爐具，閱讀及了解煮食爐具生產商所提供的使用說明書。此外，煮食爐具必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行安裝和測試，方可使用。

【發霉麵包】淘寶芝士抹茶奶酪包賣相勁驚人 睇起嚟好似發霉 網民：見到都唔想食　【下一頁

GU標誌表示已經獲得香港機電工程署氣體安全監督批准的住宅式氣體用具型號，表明該等型號乃按照認可的國際/國家安全標準生產及符合本地規格，並通過在香港實驗所內進行的本地品質保證制度檢查。

任何人如攜帶/進口未經機電工程署批准的氣體用具入境、或在香港製造、售賣/供應住宅式氣體用具在香港使用，一經首次定罪，最高刑罰為第六級罰款(10萬元) 及監禁12個月。

 

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責任編輯：黃苑筠

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