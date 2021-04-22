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【內地熱話】自覺錢用不完　7旬婦向窗外撒數千元　望助有需要的人

環球政經 21:01 2021/04/22

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近日，在浙江杭州一個屋苑，連續兩日有住客在街上撿到多張百元鈔票，一共多達3,700人民幣（約4,424港元），當地警方追查後，發現這些鈔票由一名住戶王婆婆撒出。原來年過70歲的王婆婆認為自己年事已高，錢用不完，故向街外撒錢，希望可以幫助有需要的人。

【內地熱話】15歲兒子表示不想讀書　爸爸帶他到地盤體驗生活　兒子捱足4天：讀書好讀書好　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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