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【移民BB班】有意移居英國曼城？　曼切斯特當地日常生活使費預算一覽

環球政經 22:30 2021/04/22

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英國早前宣布持BNO港人已可申請留英簽證（Hong Kong BN(O) Visa）。有意移居英國，可留意當地的生活水平，早作預算。不少人的心水移民地點可能離不開倫敦、曼切斯特、伯明翰等較多華人聚集的地方，當中曼切斯特（又稱曼城）又是港人移民留學習地。

【BNO移民】移居英國倫敦生活　一文睇清衣食住行每月使費預算：【下一頁

曼切斯特位於是英格蘭西北區域大曼徹斯特郡的都市自治市其市區總人口在英國排名第二，僅次於倫敦。全球數據網站Numbeo顯示，4人家庭的生活成本（不計租金）為£2359.67（約25457.53港元）；撇除租金，一人生活成本為£673.29（約7263.86港元）。

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責任編輯：黎淑雯
 

經濟 簽證 曼城 北區 財務自由 曼徹斯特 倫敦 香港 英國 BNO

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