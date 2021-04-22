【移民BB班】有意移居英國曼城？　曼切斯特當地日常生活使費預算一覽

英國早前宣布持BNO港人已可申請留英簽證（Hong Kong BN(O) Visa）。有意移居英國，可留意當地的生活水平，早作預算。不少人的心水移民地點可能離不開倫敦、曼切斯特、伯明翰等較多華人聚集的地方，當中曼切斯特（又稱曼城）又是港人移民留學習地。

【BNO移民】移居英國倫敦生活 一文睇清衣食住行每月使費預算：【下一頁】

曼切斯特位於是英格蘭西北區域大曼徹斯特郡的都市自治市其市區總人口在英國排名第二，僅次於倫敦。全球數據網站Numbeo顯示，4人家庭的生活成本（不計租金）為£2359.67（約25457.53港元）；撇除租金，一人生活成本為£673.29（約7263.86港元）。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

