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【中芯國際】中芯以31億元交易對價 出售子公司SJ Semiconductor全部股權

當炒股 19:43 2021/04/22

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中芯國際以31億元交易對價，出售所持控股子公司全部股權。

中芯國際 （00981） （滬：688981）宣布，擬轉讓所持控股子公司SJ Semiconductor Corporation的全部股本權益，約佔其已發行股本總額55.87%，交易對價合計約3.97億美元（約31億港元），錄得未經審計的交易收益約2.31億美元（約18億港元）。

中芯國際稱，在今日（4月22日）交易時段後，與招銀 （03968） 旗下的Silver Starry和Integrated Victory、中金 （03908） 旗下的中金共贏、啟鷺（廈門）和中金上汽新興產業基金，以及蘇州元禾厚望、蘇州璞華創宇訂立轉讓協議，轉讓價為每股1.25美元。

台積電修改先進製程定義　中芯國際最高級製程不再「先進」？【下一頁】

目標公司主要專注先進凸塊製造技術的領先專業中段矽片加工，為國內外客戶提供芯片加工及一條龍服務。中芯國際指，所得款項將用於公司日常營運。

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編輯：陳健婷

 

 

港股 中芯國際（00981）

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