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【小米股價】小米CEO王翔：小米尚未正式開始造車　提前公布冀獲更好全球資源

股市 19:34 2021/04/22

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小米 （01810） 早前宣布進軍造車領域。小米集團總裁王翔出席論壇時表示，目前小米造車還沒有正式開始，提前公布是考慮到兩個因素：（1） 前一陣傳言比較多，為了做到信息及時披露決定官宣；（2） 希望通過提前發布獲得更好的全球資源，共同開拓小米汽車。

雷軍：小米第一款車將是轎車或SUV，售10萬至30萬元人幣，看【下一頁】

王翔又提到，小米依靠手機和AIoT業務穩定增長的能力，內部資源的拉通能力等，決定加入電動車領域。

小米上月底宣布，擬成立全資子公司，負責智能電動汽車業務，首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元。

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編輯：袁諾曦

港股 小米集團－W（01810） 新經濟股 電動車 小米 雷軍

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