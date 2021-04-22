【地球日】環保團體到滙豐英國總部示威　持鎚打爛外牆玻璃窗

▲ 有環保團體趁世界地球日，到滙豐英國總部示威並大肆破壞。

4月22日世界地球日（Earth Day），多國都有環保團體及人士發起示威，促使各國關注氣候變化問題。其中，在英國就有環保團體到HSBC滙豐 （00005） 英國總部示威，有示威者更持鎚打爛滙豐的外牆玻璃窗，表達對滙豐仍然向化石燃料行業提供資金及維持業務來往的不滿。

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滙豐英國總部示威【按圖放大】

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英國倫敦一個環保團體Extinction Rebellion，趁世界地球日聯同多名女示威者，到滙豐位於倫敦商業區金絲雀碼頭 （Canary Wharf）的總部抗議。

她們手持鎚子在滙豐總部外貼上標語，以及敲爛19扇玻璃，隨後坐在地上等待警方到場拘捕。有現場的示威者表示，即使因此而需要入獄，但仍然無悔參與示威行動。

Extinction Rebellion早前同以類似方式，到巴克萊銀行總部示威，示威者同樣打爛大樓玻璃，有7人被捕。

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