【樓市報告】銅鑼灣租金按年急跌43%　失去亞太區最貴商業街寶座　榜首由廣東道取代

疫情全國肆虐，各國旅客也難來港消費，終致核心零售區舖租大跌。據戴德梁行《主要大街》（Main Streets）亞太區報告顯示，過去兩年均居全球零售租值最貴的銅鑼灣區，其租金按年大跌43%；雖然尖沙咀按年大跌35%，但取代銅鑼灣，成為最昂貴地段；平均而言，截至2020年第四季，香港的零售空間租值下降38%。

若以街道計，尖沙咀廣東道首奪亞太區最貴商業街寶座，平均每月呎租約1,045元，至於過去多次奪得全球最昂貴街道的銅鑼灣羅素街則屈居第二，平均每月呎租約963元，按年勁跌43%。日本東京銀座排第三，租金按年跌5%，每呎約795元。戴德梁行董事、香港研究部主管陳健珩說，香港平均零售租金於2020年整體下跌38%，但尖沙咀的租金仍較東京銀座高出31%，反映香港零售租金異常高昂。

2020年第四季度按市場計最昂貴零售區域（每年每平方尺美元）

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戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威說：「尖沙咀與銅鑼灣的零售租金表現差異，主要源自業權擁有者多元化的因素。尖沙咀廣東道為主要的購物區，相較於銅鑼灣羅素街，其業權擁有者比較集中，因而能保持相對穩定及較高質素的商戶組合，達至品牌效應。經濟下行時，集中的業權往往較能提供具彈性的措施挽留租戶，所以能維持較穩定的市場狀況。」他續說，若與區內所有市場相比，中國零售業務所受的影響最輕微，平均租金跌幅為5%。值得意的是，深圳羅湖區的租務逆市增長5%。 ​​​​​​​

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