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【數碼廣告戰】新招對撼Facebook、Google？傳蘋果月底新增App Store廣告欄位

科技 19:24 2021/04/22

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外電引述消息人士透露，蘋果目前已在App Store販售搜尋廣告，允許應用程式開發商付費購買搜尋結果的置頂位置，似乎有意擴大廣告業務。

據外電引述消息人士透露，蘋果目前已在App Store販售搜尋廣告，允許應用程式開發商付費購買搜尋結果的置頂位置，似乎有意擴大廣告業務，瞄準搶攻Facebook及Google主導的數碼廣告市場。不過蘋果拒絕回應有關消息。

報道指，蘋果正計劃在App Store搜尋頁面的「建議」應用程式部分，加入新的廣告欄位。新欄位將會在月底推出，並允許廣告商在整個App Store網絡中推廣自家應用程式，而不只限定在特定搜尋的回應上。

此外，蘋果即將推出的iOS 14.5更新，將禁止應用程式及廣告商在未經iPhone用戶明確同意之下蒐集數據。預計多數iPhone用戶將拒絕接受追蹤，將對流動裝置廣告產業的運作模式產生莫大衝擊。

【壟斷嫌疑】蘋果AirTag對手品牌籲參議院介入調查　Tile CEO出席反壟斷聽證會作證

雖然早前蘋果表示該項新規定的是為了改善用戶私隱，不過其他科企則指控，蘋果此舉是為了要擴大自家廣告業務。Facebook甚至公開批評蘋果的新私隱規定限制應用程式蒐集可用於目標式廣告的手機資訊，是利用反巿場競爭的方式剝奪其他企業的競爭權利。

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責任編輯：張寶燕

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