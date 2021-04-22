▲ 博西華家用電器有限公司常務董事執行長郭琦琦女士

博西華家用電器有限公司宣布郭琦琦女士由 2021 年3 月1 日起出任為香港常務董事，執行⾧，負責管理博西華家用電器有限公司在香港營運的家電品牌，包括：Bosch 家電和西門子家電，推動品牌的戰略及發展計劃，審時度勢制訂各種策略，以帶領公司達至新高峰。同時，她亦會進㇐步審視公司與顧客互動的管理方針。

郭琦琦女士表示：「很榮幸可以加入博西華家電的團隊，祈望領導公司在香港業務上的發展。除了以公司盈利增⾧為目標，更希望建立更優秀的團隊，讓每位員工有更出色的表現，不但在工作崗位上能發揮所⾧，亦希望員工能全面裝備自己。」

郭琦琦女士在大型跨國公司擁有超過15 年的管理、銷售和市場營運經驗。她的職業生涯始於香港聯合利華有限公司，其後轉到葛蘭素史克股份有限公司。於2019 年更被任命為強生公司（香港）護理品牌的商業總監。她的豐富經驗和領導才能將推動博西華家用電器有限公司向前發展。

博西華家用電器有限公司㇐直期望透過Bosch 家電和西門子家電這兩個優質家電品牌來改善消費者的生活水平。我們不斷把創新和高科技的家用電器帶到香港市場，以達至滿足到消費者的不同需要。 博西家電 (BSH Hausgeräte GmbH) 於2020 年在歐洲家電市場穩佔第㇐，即便在全球面對疫症的挑戰下，2020 年營業額有5.3%增⾧，創下50 年來最高年度營業額為139 億歐元。

有關Bosch 家電

「對客人的承諾，勝過眼前的利益」是品牌創辦人Robert Bosch 先生的理念，也㇐直驅使Bosch 朝著致力開發優質產品並履行社會責任的方向營運。Bosch ㇐直秉承著尊重人性與自然環境的企業原則，也將其概念反映在企業節能、保存資源、可持續發展的產品及程序上。

Bosch 將繼續為消費者提供高品質與完美科技的產品，務求履行品牌格言「科技成就生活之美」，讓消費者生活變得更加美好。

有關西門子家電

未來不是開始於空間，卻是在您的家 — ㇐個締造無限可能的地方。這是透過智能創新科技及我們每㇐個家電引領出色德國工藝的最佳證明。超過170年經驗，我們的技術圍繞著聯繫和靈活性，反映著最高的期望及貢獻予建築美學和永恆的設計的都市生活。這種態度使我們成為德國家電市場的頭號品牌。

（資料由客戶提供）

郭琦琦女士

博西華家用電器有限公司

常務董事，執行長

