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【綠色金融】港交所： 企業不應只視ESG為合規要求　應將ESG納入日常管理決策

Hot Talk 18:53 2021/04/22

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【綠色金融】港交所： 企業不應只視ESG為合規要求　應將ESG納入日常管理決策

港交所 （00388） 上市科首席營運總監兼政策及秘書服務主管伍潔鏇今出席2021地球之友論壇表示，上市公司不應只視環境、社會及企業管治（ESG）為合規要求，而向可持續發展模式發展。

伍潔鏇指出，企業能視ESG因素納入日常管理決策的考慮中，持續地進行ESG風險監控，而不是每年循例一次進行檢視。

她續指，ESG風險管理有助公司更靈活應對不斷變化的環境，又認為企業需要加強市場對ESG披露及管理意識。

地球之友：香港需更多ESG專才　防止漂綠

香港地球之友董事及綠色金融事務召集人張振宇認為，過去數年上市公司在ESG的表現急起直追。他又指，愈來愈多上市公司明白到ESG的重要性，漸見公司投放資源在ESG身上。

他指出，現時需要更多的人才分析ESG的數據及資料，他又認為，上市公司要留意ESG數據的真確性及準確性，防止出現漂綠（green-washing）的行為，希望未來香港與國際標準看齊。

港交所自2012年推出環境、社會及企業管治（ESG）指引。於4月16日港交所再就檢討《企業管治守則》作市場諮詢，並建議要求全部上市公司將刊發ESG報告的時限與年報一致。

於2016年至今年2月底，香港上市公司累計發行逾40筆綠色金融相關債券，集資規模超過1650億元。

相關文章：

【ESG】瑞房夥社企Green Monday制定減碳計劃

【可持續發展】滙豐調查：八成受訪者指ESG為投資關鍵　卻只有25%會納入投資考慮

 

記者：謝卓榮

伍潔鏇 ESG 綠色金融 可持續發展 債券 地球 香港上市公司 香港 金融

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