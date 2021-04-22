拜登承諾2030年前 美國溫室氣體排放量減半

▲ 拜登承諾於2030年之前，美國的溫室氣體排放量將會大幅削減一半。

美國主持的全球領導人氣候峰會將一連兩日於周四（22日）及周五（23日）舉行之際，美國總統拜登宣布應對氣候變化新措施。拜登承諾於2030年之前，美國的溫室氣體排放量將會大幅削減一半。

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白宮周四宣布，拜登（Joe Biden）承諾美國溫室氣體排放量在2030年之前，將會較2005年時水平大幅減少50%至52%，回應各環保團體及數百間大型企業高層的訴求。美國去年的排放量已較2005年時水平下降21%，而拜登最新承諾的排放目標，更為該國2015年於《巴黎協定》（Paris Agreement）承諾目標的超過兩倍。

時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）當時承諾，美國於2025年前的溫室氣體排放量，會較2005年的水平減少26%至28%，但目前排放量跌幅甚至不足目標的一半。

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拜登一共邀請40名領袖出席氣候視像峰會，包括中國國家主席習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），部分國家領袖料於會上提出新減排目標。

英國及歐盟已承諾於2030年之前，分別減少68%及55%的溫室氣體排放量。中國為全球最大溫室氣體排放國，也爭取於2030年實現二氧化碳排放達到峰值、2060年實現碳中和。

責任編輯：鄭錦玲