【內地熱話】斥資過千萬　融合多國建築風格　廣西第一「怪樓」

在廣西，有一棟建築因融合多國建築風格，被遊客稱為廣西第一「怪樓」，在外面看，可以見到不少各國的特色建築如中式涼亭、法式圍欄、金色大茶壺噴泉、蘑菇涼亭、俄羅斯風格圓頂和鍾樓等。房主李勣光說，房子佔地500、600平方米，9層高，每層樓的功能各不相同；2014年起建造，目前已經投入千萬元。

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據內媒報導，樓主李勣光一直從事建築行業，他表示這棟樓是他一生所設計作品的精髓表現。這棟樓共9層，他打算在7層的天花板上安裝一些先進的影像設備，讓遊客可以觀賞到有3D效果的動植物畫面，「在我的設計中，這棟樓不僅包含傳統藝術，還包含一些科技魔幻的元素。」

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當初會決定起這棟樓是因為很多年前，政府打算建設一個旅遊區，由於李勣光在在生態建設設計工程方面的成績得到認可，於是當地政府就邀請他負責設計建造，「引我們過來，政府給地，我們出錢把房子搞好」。而他花在這棟樓的資金，都是他自己這十多年來所賺的，「應該過千萬了」，目前由於資金有限，距離竣工大概還需一年時間。

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責任編輯：黃苑筠