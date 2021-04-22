  • 25°C
香港時間 : 2021422日 (四) 20:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地熱話】斥資過千萬　融合多國建築風格　廣西第一「怪樓」

環球政經 20:05 2021/04/22

分享：

在廣西，有一棟建築因融合多國建築風格，被遊客稱為廣西第一「怪樓」，在外面看，可以見到不少各國的特色建築如中式涼亭、法式圍欄、金色大茶壺噴泉、蘑菇涼亭、俄羅斯風格圓頂和鍾樓等。房主李勣光說，房子佔地500、600平方米，9層高，每層樓的功能各不相同；2014年起建造，目前已經投入千萬元。

【內地熱話】15歲兒子表示不想讀書　爸爸帶他到地盤體驗生活　兒子捱足4天：讀書好讀書好　【下一頁

據內媒報導，樓主李勣光一直從事建築行業，他表示這棟樓是他一生所設計作品的精髓表現。這棟樓共9層，他打算在7層的天花板上安裝一些先進的影像設備，讓遊客可以觀賞到有3D效果的動植物畫面，「在我的設計中，這棟樓不僅包含傳統藝術，還包含一些科技魔幻的元素。」

更多「怪樓」圖片：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

【內地熱話】花17元吃海底撈 網友：寧願花5塊錢買桶泡麵　【下一頁

當初會決定起這棟樓是因為很多年前，政府打算建設一個旅遊區，由於李勣光在在生態建設設計工程方面的成績得到認可，於是當地政府就邀請他負責設計建造，「引我們過來，政府給地，我們出錢把房子搞好」。而他花在這棟樓的資金，都是他自己這十多年來所賺的，「應該過千萬了」，目前由於資金有限，距離竣工大概還需一年時間。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

建造 設計 工程 文娛藝術

下一篇文章

【網民熱話】港媽為SEN小五兒子請私人補習　時薪100被批「做爛市」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】原打算購入跑馬地新盤與女友同居　女友嫲嫲一句「家規」令計劃取消　事主嘆：我係咪同緊佢啊嫲拍拖？
【樓市熱話】原打算購入跑馬地新盤與女友同居　女友嫲嫲一句「家規」令計劃取消　事主嘆：我係咪同緊佢啊嫲拍拖？
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少
【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！