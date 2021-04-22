  • 27°C
香港時間 : 2021422日 (四) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【微信女】證監會警方搜查某上市公司辦事處及高層住所 或涉「唱高散貨」騙局

股市 18:39 2021/04/22

分享：

證監會及警方今日搜查某上市公司辦事處及高層住所，疑涉「唱高散貨」騙局。

證監會與警務處商業罪案調查科今天（4月22日）對一個涉嫌干犯市場失當行為及欺詐罪行的集團採取聯合行動。證監會表示，繼於3月4日及5日對一個活躍且組織嚴密、涉嫌進行「唱高散貨」市場操縱計劃的集團採取聯合行動後，雙方今天就此展開跟進行動，並搜查了某香港上市公司的辦事處及其高層人員的住所。

證監會和警務處在3月的聯合行動中曾搜查27個地點，以洗黑錢或詐騙罪名拘捕12人，並在行動中檢獲大量現金及貴重財物，合計資產總值逾9億元。

證監會警方聯合打擊「唱高散貨」　12人被捕涉款逾9億元  證監會拆解騙徒手法【下一頁】

證監會稱，根據《證券及期貨條例》就與市場操縱及其他市場失當行為相關的罪行，聯同警方進行本次搜查。警方在調查欺詐罪行的行動中，於全港多個地點以串謀詐騙罪名拘捕了4人，包括3男1女，年齡介乎26至63歲。被捕人士包括該上市公司的3名高層人員，他們涉嫌串謀透過虛假交易盜用該公司資金，當中涉及超過1,900萬元。所有被捕人士現時被警方拘留以作進一步調查。

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【微信女】證監會一口氣凍結13家經紀行、54個交易帳戶　疑涉濠江機電「唱高散貨」騙局（第二版）

【微信女】證監會向15家經紀行發出限制通知書　凍結與懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關的客戶帳戶

編輯：陳健婷

 

港股 罪行 香港上市公司 香港 警務處 證監會

上一篇文章

【綠色金融】港交所： 企業不應只視ESG為合規要求　應將ESG納入日常管理決策

下一篇文章

【業績│油股】中海油冀2025年天然氣產量佔比至少三成　冀於中東等地尋找投資天然氣項目的機會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據
【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【航空告急】國泰跌逾2%穿7元　傳6月再裁員、推帶薪假計劃（第二版附短片）
【航空告急】國泰跌逾2%穿7元　傳6月再裁員、推帶薪假計劃（第二版附短片）
【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響
【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響
【美股期貨】道指期貨轉升11點　納指期貨續跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨轉升11點　納指期貨續跌0.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港1.7%阿里美股靠穩　夜期反彈163點　北水吸資42億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港1.7%阿里美股靠穩　夜期反彈163點　北水吸資42億（不斷更新）