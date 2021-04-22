【微信女】恒益通告：執法機關帶同搜查令　搜辦公物業　市傳主席及其家人被捕（第三版）

▲ 證監會及警方今日搜查某上市公司辦事處及高層住所，疑涉「唱高散貨」騙局。

證監會與警務處商業罪案調查科今天（4月22日）對一個涉嫌干犯市場失當行為及欺詐罪行的集團採取聯合行動。證監會表示，繼於3月4日及5日對一個活躍且組織嚴密、涉嫌進行「唱高散貨」市場操縱計劃的集團採取聯合行動後，雙方今天就此展開跟進行動，並搜查了某香港上市公司的辦事處及其高層人員的住所。

證監會警方聯合打擊「唱高散貨」 12人被捕涉款逾9億元 證監會拆解騙徒手法【下一頁】

證監會稱，根據《證券及期貨條例》就與市場操縱及其他市場失當行為相關的罪行，聯同警方進行本次搜查。警方在調查欺詐罪行的行動中，於全港多個地點以串謀詐騙罪名拘捕了4人，包括3男1女，年齡介乎26至63歲。被捕人士包括該上市公司的3名高層人員，他們涉嫌串謀透過虛假交易盜用該公司資金，當中涉及超過1,900萬元。所有被捕人士現時被警方拘留以作進一步調查。

恒益控股 （01894） 晚間公告，今日（4月22日）執法機關帶同有關一項調查的搜查令，搜查集團於香港的辦公物業。公司將與監管機構全面合作，並將於適當時候根據相關法規要求刊發進一步公告。恒益今早停牌，公司表示由於需時了解該調查，並評估對集團業務及營運是否有任何影響，故將繼續暫停買賣。

本地傳媒早前報道，恒益控股主席李沛新及家人今日被捕，但未知是否與案件有關。至晚上7時恒益位於油塘的辦公室仍有大批便衣警員出入調查。

香港本地建築股恒益控股去年8月曾經在4日內由2.3元炒升至6.25元，惟其後在8月31日單日大瀉89%。

目前李沛新為恒益主席、行政總裁及執行董事，其妻子劉麗菁及次子李嘉豪為公司執行董事，長子李嘉俊為非執行董事。恒益控股去年10月初曾發生被貼大字報及淋紅油鬧劇。

證監會和警務處在3月亦曾針對「唱高散貨」騙局採取聯合行動，當時曾搜查27個地點，以洗黑錢或詐騙罪名拘捕12人，並在行動中檢獲大量現金及貴重財物，合計資產總值逾9億元。

（第二版新增恒益主席被捕；第三版新增恒益公告）

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編輯：陳健婷