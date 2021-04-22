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L'Oreal進軍新SAPMENA市場 主力推廣男性美容產品

環球政經 18:26 2021/04/22

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法國化妝品巨頭L'Oreal宣布，未來十年將發展新成立SAPMENA市場，主力發展並推廣男性美容產品。

【大行報告】醫學美容業務成新增長引擎　花旗籲買入康哲藥業 大升目標價134%下一頁

新成立的SAPMENA市場，將包括涵蓋南亞太、中東及北非等35個市場，總部將設於新加坡。L'Oreal SAPMENA地區總裁Vismay Sharma表示，SAPMENA將會成為推動公司的主力，將在未來十年吸納大量這個市場的消費者。

美白有罪　Jonhson&Johnson停產美白產品下一頁

Vismay Sharma續指，全球有四成人口住在SAPMENA，該區域年齡中位數為28歲，有超過四成消費者年齡低於25歲，在公司而言是一個興奮的消息，對未來市場戰略極為重要。

Vismay Sharma預料，全球尤其在SAPMENA區，男性美容市場潛力將持續增加。他指過去男性較少使用美容產品，其市場滲透率較低，但近年尤其亞洲市場，男性逐漸重視皮膚保養、香水及髮型等，相信未來男性美容市場將有顯著增長。但他亦補充，女性在美容市場佔比仍然會比男性高。

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撰文 : 馮卓謙

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