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美國疫後有近51萬家新公司成立 分析看好美國經濟前景

環球政經 17:18 2021/04/22

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Yelp周三公布最新《經濟平均報告》，顯示美國過去一年有超過51萬間新企業成立，研究人員表示對當地經濟持樂觀態度。

貝萊德行政總裁料美股有進一步上升空間 惟新冠病毒變種添變數下一頁

報告計算由去年4月1日至本年3月31日的新公司成立數，發現過去一年在新冠疫情下，共有516,754間新公司成立，較去年同期跌11%。當中有146,486(即28%)在2021年首3個月成立，較去年同期微跌2%。

美國16州大麻合法化　Uber：只要法律允許 考慮提供配送大麻服務下一頁

Yelp數據分析人員表示，報告顯示本年初新開的公司比過去一年其他時間數目較多，形容美國經濟正站穩腳步，對未來經濟前景持樂觀態度。其中最受影響的飲食業，過去一年全美共開設6.9萬間新餐廳及食物企業，比去年同期只下跌14%。分析人員又指，疫情啟發民眾利用個人積蓄租入價格低廉的單位，開展新的商業投資工作。

在地區方面，不同州份的新公司成立數據亦有不同，絕大部分州份在本年第一季的新公司成立數，均比去年年尾有所增長，當中最早解除嚴格防疫措施的密歇根州、密西西比州及南卡羅來納州等數據增幅較為明顯。

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撰文 : 馮卓謙

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