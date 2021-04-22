【業績│油股】中海油冀2025年天然氣產量佔比至少三成　冀於中東等地尋找投資天然氣項目的機會

▲ 中海油指，將加大國內渤海及南海領域的勘探，並於海外市場積極尋找天然氣項目的投資及併購機會。

為配合中央於2030年達至碳頂峰的要求，中海油 （00883） 首席財務官謝尉志表示，已制定能源轉型計劃，希望於2025年提升天然氣產量佔總產量比例，由目前約19%，提高到至少30%的水平，因此加大國內渤海及南海領域的勘探，並於海外市場積極尋找天然氣項目的投資及併購機會。

謝尉志指，中海油去年已進軍俄羅斯的天然氣項目，將來會有一定的液化天然氣（LNG）供應內地，未來會在中東及非洲尋找天然氣項目的投資機會。他續稱，中海油對於卡塔爾的天然氣項目感興趣，但項目必須要符合集團的投資回報要求。

中海油首季油氣銷售收入升21%，詳見【下一頁】

談及油價，他稱對油價前景審慎樂觀，而油價處於60至65美元，為各方也能接受的油價水平。

中海油首季經營效益理想，謝尉志表示，油價大幅上升，令業績有好轉，而且國內油氣產量上升，加上盈利好的優質油氣資產的貢獻提高，都是令中海油業績向好的原因。

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編輯：陳韻妍