Sony再與迪士尼簽電影協議 多部熱門電影下年起Disney+上架

繼Netflix後，Sony再與迪士尼達成協議，明年起多套Sony將登陸迪士尼旗下美國Disney+等串流及有線平台。

包括蜘蛛俠系列 Netflix奪Sony電影獨家串流放映權【下一頁】

協議包括多部賣座電影包括《蜘蛛俠》系列、《毒魔》系列以及《逃出魔幻紀》系列等，並將於多個迪士尼串流及有線平台，包括Disney+、Hulu、FX Networks、ABC (美國廣播公司)、迪士尼頻道、國家地理頻道和Freeform等播出，唯服務暫只覆蓋美國地區。

【串流大戰】Sony接近完成收購美國動畫串流平台Crunchyroll【下一頁】

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本月初Netflix已率先與Sony簽訂類似協議，同樣由明年起可於Netflix串流平台放映Sony電影。這意味迪士尼需待電影在戲院上映及發行DVD影碟，以及在Netflix獨家上映18個月後，方可在其平台播放。

考慮到迪士尼在播放時間上有一定延遲，有關協議將長達6年，其餘財政項目未有進一步披露，據悉Sony在這兩次與Netflix和迪士尼的交易中得到30億美元收入。

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