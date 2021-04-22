  • 27°C
香港時間 : 2021422日 (四) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Sony再與迪士尼簽電影協議 多部熱門電影下年起Disney+上架

環球政經 16:03 2021/04/22

分享：

繼Netflix後，Sony再與迪士尼達成協議，明年起多套Sony將登陸迪士尼旗下美國Disney+等串流及有線平台。

包括蜘蛛俠系列 Netflix奪Sony電影獨家串流放映權下一頁

協議包括多部賣座電影包括《蜘蛛俠》系列、《毒魔》系列以及《逃出魔幻紀》系列等，並將於多個迪士尼串流及有線平台，包括Disney+、Hulu、FX Networks、ABC (美國廣播公司)、迪士尼頻道、國家地理頻道和Freeform等播出，唯服務暫只覆蓋美國地區。

【串流大戰】Sony接近完成收購美國動畫串流平台Crunchyroll下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

本月初Netflix已率先與Sony簽訂類似協議，同樣由明年起可於Netflix串流平台放映Sony電影。這意味迪士尼需待電影在戲院上映及發行DVD影碟，以及在Netflix獨家上映18個月後，方可在其平台播放。

考慮到迪士尼在播放時間上有一定延遲，有關協議將長達6年，其餘財政項目未有進一步披露，據悉Sony在這兩次與Netflix和迪士尼的交易中得到30億美元收入。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 馮卓謙

Sony 串流 Disney 電影 Netflix
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女
【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少
【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【樓市熱話】原打算購入跑馬地新盤與女友同居　女友嫲嫲一句「家規」令計劃取消　事主嘆：我係咪同緊佢啊嫲拍拖？
【樓市熱話】原打算購入跑馬地新盤與女友同居　女友嫲嫲一句「家規」令計劃取消　事主嘆：我係咪同緊佢啊嫲拍拖？
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視