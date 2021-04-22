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【連手機App印相】Fujifilm X 任天堂推特別版列印機、限量比卡超造型矽膠套！

科技 18:42 2021/04/22

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富士（Fujifilm）與任天堂（Nintendo）即在今月底聯乘Switch主題特別版打印機，還加設限量比卡超造型矽膠套，在5月下旬出售。

據外電報道，富士（Fujifilm）與任天堂（Nintendo）即在今月底聯乘推出一款以Switch為主題的特別版打印機 Instax Mini Link，可以讓 Switch玩家將從遊戲中截取的圖片，或者是自己的照片，配合新App「instax mini Link for Nintendo Switch」列印成即影即有相。同時還設有限量比卡超造型矽膠套，各位有興趣的Pokémon迷請留意以下詳情！

該Fujifilm與任天堂聯乘相片打印機，硬件規格與現有的Instax Mini Link相同【詳細規格可按此】可打印的圖像格式包括：JPEG、PNG、HEIF，相紙尺寸為 86 mm x 54 mm。而今次特別版打印機的頂部及機身的電源掣就分別採用Switch的標誌性顏色：紅色及藍色。

    點擊圖片放大
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用戶可以透過「instax mini Link for Nintendo Switch」App掃描二維碼（QR code），將Switch遊戲内的截圖上傳至手機。並且可以在App中使用多款濾鏡，以及有59款包括：動物森友會、Super Mario以及將會在同日推出的攝影遊戲《New 寶可夢隨樂拍》（New Pokémon Snap）相框，待編輯完成後即可打印。

Fujifilm表示，該App及特別版打印機將於4月30日發布，售價為100美元（約776港元），而比卡超造型矽膠套就會於5月下旬出售，價格為120美元（約932港元）。同時該App將免費下載，並可與現有的Instax Mini Link打印機一起使用。

【機迷熱話】數位版PS5電池出現問題　或導致遊戲無法運作

【機迷熱話】任天堂Switch Lite再推新顏色　5月7日發售

責任編輯：張寶燕

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