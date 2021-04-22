【華融危機】羅兵咸永道：華融是單一事件　更多企業債風險曝露長遠利金融健康

▲ 羅兵咸永道香港審計業務合夥人鄭善斌指，相信華融只是單一事件，不會造成系統性風險。（林宇翔攝）

中國華融 （02799） 的財務狀況觸發市場恐慌，早前更傳出華融可能破產，拖累債價一度急挫，最新指中央擬出手營救。羅兵咸永道香港審計業務合夥人鄭善斌指，相信華融只是單一事件，不會造成系統性風險，且更加印證對中國將會有更多企業債風險曝露的看法。他又預期，內銀今年的淨息差應該趨穩、未會繼續收窄，而且個人貸款的增速將會高於企業貸款。

人行擬透過旗下管理企業收購華融千億資產｜詳見【下一頁】

外電報道人民銀行有意打救華融，透過成方滙達收購華融逾千億資產。鄭善斌指，隨著更多企業債風險曝露，相信可以完善銀行在風險控制及處置不良資產的方式及意識。

羅兵咸永道中國北方區金融業主管合夥人朱宇補充，其實除中國華融，中央近年都曾經介入包商銀行，形容中央在處置上愈來愈有經驗，而且方式愈趨市場及法治化，長遠有利金融體系健康有序。

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此外，羅兵咸永道分析38間在A股或H股上市的中國商業銀行後，顯示2020年上市內銀整體淨利潤1.63萬億元人民幣，按年微跌0.11%，當中部分受期內減值損失按年升14%所拖累，而在減費讓利的背景下，淨息差及非利息收入都有所下跌。

若單計5間國有內銀「工中建農交」的新發放普惠貸款利率，2020年平均利率水平按年下降45個基點以上，當中以建行 （00939） 的利率跌幅最大，反映讓利幅度明顯。

展望今年，鄭善斌預期內銀淨息差將會喘定，未會繼續收窄。

不良資產方面，38間上市內銀不良貸款餘額1.7萬億元人民幣，按年增加15.4%，不良貸款率微升0.04個百分點至1.51%。內銀全年貸款核銷及轉出金額1.15萬億元人民幣，按年增16.3%。

朱宇指，今年不良資產仍有上升壓力，尤其是中央延期還本的支援措施及地方政府債務風險等，而銀行中長期仍要密切關注資產質素變遷。

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記者：趙穎妍