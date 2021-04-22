【iM Cafe】配股潮持續 績優股跑出

港股近期掀起配股潮，繼美團(03690)進行超大型集資行動後，建滔集團(00148)、中國燃氣(00384)、安踏(02020)都先後加入配股集資行列。其中明言把集資所得投入於新項目的美團及中燃，現時是否屆買入時機？

大市雖處悶局，資金仍不忘追逐績優股。其中受惠晶片需求的ASM太平洋(00522)及社交產品下載量增加的赤子城(09911)，首季業績報捷下今日同時大升。

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