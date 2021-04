【世界地球日】示威者衝擊倫敦匯豐總部 打爛玻璃窗

周四(4月22日)為世界地球日,各地都趁世界地球日舉辦活動,呼籲民眾關注氣候變化及環境問題。英國倫敦有環保團體不滿匯豐投資化石燃料行業破壞環境,趁世界地球日前往倫敦匯豐總部示威,更打爛匯豐總部大樓的多扇窗戶。

環保團體衝擊倫敦匯豐總部示威畫面

來自環保團體「滅絕反抗」(Extinction Rebellion)的多名女示威者,周四(22日)前往倫敦位於倫敦商業區金絲雀碼頭 (Canary Wharf)的總部抗議。她們帶同錘子到現場砸爛匯豐總部大樓的19扇窗戶及張貼海報標語,然後坐在地上等候警察拘捕。

「滅絕反抗」稱匯豐曾承諾於2050年前,會透過溫室氣體排放量實現正負抵銷,來達到零碳足迹(carbon footprint,又譯碳足印)。該團體指控匯豐未有正視氣候變化問題及遵守承諾,目前仍為煤電行業提供資金,更沒有放棄與化石燃料行業相關的企業合作。

28歲女子布亞克(Gully Bujak)表示無悔參與示威:

我們今天這樣做可能會入獄,但歷史會反映我們站在正確那邊。

