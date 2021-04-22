【世界地球日】示威者衝擊倫敦匯豐總部 打爛玻璃窗

▲ 有環保團體不滿匯豐投資化石燃料行業破壞環境，趁世界地球日前往倫敦匯豐總部示威。

周四（4月22日）為世界地球日，各地都趁世界地球日舉辦活動，呼籲民眾關注氣候變化及環境問題。英國倫敦有環保團體不滿匯豐投資化石燃料行業破壞環境，趁世界地球日前往倫敦匯豐總部示威，更打爛匯豐總部大樓的多扇窗戶。

環保團體衝擊倫敦匯豐總部示威畫面

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來自環保團體「滅絕反抗」（Extinction Rebellion）的多名女示威者，周四（22日）前往倫敦位於倫敦商業區金絲雀碼頭 （Canary Wharf）的總部抗議。她們帶同錘子到現場砸爛匯豐總部大樓的19扇窗戶及張貼海報標語，然後坐在地上等候警察拘捕。

「滅絕反抗」稱匯豐曾承諾於2050年前，會透過溫室氣體排放量實現正負抵銷，來達到零碳足迹（carbon footprint，又譯碳足印）。該團體指控匯豐未有正視氣候變化問題及遵守承諾，目前仍為煤電行業提供資金，更沒有放棄與化石燃料行業相關的企業合作。

28歲女子布亞克（Gully Bujak）表示無悔參與示威：

我們今天這樣做可能會入獄，但歷史會反映我們站在正確那邊。 （Doing this today may land us in prison but we’re on the right side of history.）

「滅絕反抗」兩周前也曾以類似方式到巴克萊銀行總部示威，示威者同樣打爛大樓玻璃，有7人被捕。該團體2019年更發起大規模抗議行動，當時導致倫敦局部地區陷入停擺。

責任編輯：鄭錦玲