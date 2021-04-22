▲ 通脹殺到 可口可樂、P&G、金百利輪流宣布加價

市場愈益關注通脹問題﹐隨著大宗商品成本上升，不少品牌如可口可樂（美：KO）、寶潔P&G（美：PG）、個人護理用品製造商金佰利（Kimberly-Clark）（美：KMB）已宣布已經或將會加價，應對成本上漲。消費者相信在稍後時間便能感受通脹的威力。

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分析：明年美通脹將升到3%至4% 損害消費者的購買力【下一頁】

可口可樂行政總裁James Quincey日前接受美媒訪問時表示，因應商品成本上漲，預計明年可能有需要加價，但並未透露公司旗下哪些產品會漲價及漲價幅度。 可口可樂對上一次加價為2018年，當時公司解釋是受特朗普政府對鋁加徵關稅的影響。

除了可口可樂，美國消費品巨頭寶潔P&G亦表示，由於大宗商品價格及貨物運費大漲 ，將於今年9月調高部分消費產品的售價，包括紙尿片、女性用品及成人照護用品等，具體加幅將因品牌而異，料加價5至9%不等。

另外，Kleenex紙巾、Kotex衛生用品、Huggies尿片的生產商金百利克拉克（Kimberly-Clark）此前宣布將上調北美市場大部分產品價格，漲價幅度在中高單位數，預定6月下旬生效。該公司稱，加價是幫助抵原材料成本上升必要的一步。

除著消費品巨頭陸續加價，相信消費者會漸漸感受到通脹的威力。

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編輯：吳敏芳