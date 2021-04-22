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【樓市故事】90後新婚夫婦得300萬預算　只好花269萬買153呎納米公屋　代理：客人睇一次樓即扑鎚

股樓投資 17:57 2021/04/22

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二手樓市續旺，不少年輕上車客擔心遲買更貴，紛紛加快入市。富誠地產高級客戶主任曾遠東說，黃大仙鳳德邨第2座碧鳳樓高層20A室，實用面積153平方呎，開放式間隔，座向東南望開揚市景，日前以自由市場價269萬元易手，實用呎價約17,582元。代理說，買家一對90後的新婚夫婦，為免遲買會更貴，故睇樓一次，即決定購入上址自住。（置業故事看下圖） 

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據代理提供相片顯示，整個單位「一眼睇曬」，門口左邊放了碌架床，右邊放雪櫃，窗口旁邊可放兩座梳化，但旁邊已是廚房。雖然單位實用面積細，但短短５年間，升幅驚人。資料顯示，原業主於2016年11月以190萬元購入上述單位，持貨近5年，現賬面賺約79萬元，物業期內升值約41.5%。

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撰文 : 黃卓賢

公屋 鳳德邨

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