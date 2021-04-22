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【網民熱話】港媽為SEN小五兒子請私人補習　時薪100被批「做爛市」

理財智慧 20:02 2021/04/22

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不少家長都會幫子女找私人補習，早前有網民在討論區發帖，指一名港媽早前在Facebook群組為一名能力低、讀小五的SEN男童招聘補習老師，時薪100元，每次上3小時，包含小休時間。要求補習老師要跟進功課、學校通告、手冊、溫習和執書包。其苛刻條件令網民斥責該名港媽不知市價，「侮辱晒所有同行」。

補習老師要求：

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港媽又指學生天資不高及渾噩糊塗補習老師需要無比細心，相信DSE畢業生應該有能力擔任，男女皆可。

【職場熱話】五人小公司請助理 面試途中老闆突入 要求英文用字漂亮　網民：祝搵到莎士比亞應徵　【下一頁

帖文下有留言指控「搵水魚」，但該港媽則反駁指是次只是聘請「基本補習老師」，已參考市價，並強調自己並非中介，又指自己擁有心理學及特殊教育背景，並有小學及中學教育經驗。而該港媽其後在Facebook帖文表示，日前已收到幾名應徵者資料，並3名為合心意的候選人，籲網民不要公開其個人資料，其後亦將帖文刪除。

【職場熱話】老闆認為出14K請倉務員很慷慨 「排山倒海」式的工作量給新人 網民：做保安人工也一樣　【下一頁

帖文引起網民迴響，不少網民都批評該港媽開價太低，「SEN至少市價double啦」、「自己都講到明要無比細心，還用$100請人，就是這些中介經常壓低價格，新入行又做爛市，看見到這些沒有500也不做」、「她自己根本是sen」、「叫人尊重但自己賤價請人，這個社會是不是用詞斯文就叫尊重。」

 

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責任編輯：黃苑筠

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