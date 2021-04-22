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【小米股價】中信里昂：小米手機年銷量料達2億部創紀錄 首季盈利可增逾8成、升目標價至32元

新經濟追蹤 17:44 2021/04/22

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中信里昂料小米首季業績強勁，升小米目標價至32元。

全球零部件短缺致消費電子產品供應緊張，中信里昂認為小米 （01810） 首季度將錄得強勁季績，收入有望按年增長52%至755億元（人民幣，下同），經調整淨利潤按年大增87%至43億元。因小米在智能手機市場的有利地位以及長期利潤率表現，該行將小米目標價由30元調升至32港元，維持「買入」評級。

小米今日收報26.45元，無升跌，成交24億元。中信里昂目標價較小米現價有21%的潛在升幅。

中信里昂預期，得益於去年低基數以及高端機型強勁表現，小米首季智能手機收入按年增長69%至512億元，全球智能手機出貨按年大升65%至4800萬部，其中中國市場出貨增82%，印度市場出貨增10%。平均單價方面，有機會按年升3%，主要因高端機型銷售增加。

小米股價先升後回全日平收　逾千沽盤排隊於27元阻力水平出貨【下一頁】

該行預測，小米2021年全年的手機銷量將按年增長30%，達到創紀錄的2億部。由於芯片短缺，小米預計會專注中國及歐洲市場，以及更高端的機型。折扣減少、更高利潤率的廣告收入反彈，小米利潤率將維持較高水準。

小米上季物聯網業務收入則預計按年升35%至175億元，但遊戲收入分成下降、金融科技監管壓力，則可能令小米的互聯網收入僅按年增長7%至63億元。

小米早前宣布造車，中信里昂預計小米在電動車的投資對2021年的影響較低，但會對2022年、2023年的盈利造成壓力，該行相應將小米2021年至2023年的經調整盈利預測下調0.8%、5.3%、7%。

小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市【下一頁】

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編輯：陳健婷

 

港股 小米集團－W（01810） 中信里昂 智能手機

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