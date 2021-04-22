印度醫療瀕崩潰 床位藥物氧氣通通唔夠

印度新冠肺炎疫情再度爆發，4日內確診人數突破100萬。當地醫療制度甚至達瀕臨失控階段，基本欠缺所有必需物資。有人不惜驅車穿州過省，只為一樽氧氣為父親續命。如此個案近日在印度不停出現，足見當地疫情已經失控。

印度確診人數點解4日破百萬？ 專家估關變種病毒事（第二版） 【下一頁】

印度男子米什拉（Akhilesh Mishra）與父親上周一同疑似感染新冠肺炎，打算預約檢測，豈料被告知要等3日。幾經波折終於可以檢測，卻不幸確認感染，此時其父親高燒不退。米什拉原想送父親到醫院治療，但屢遭首都德里及諾伊達市的私家醫院因床位不足而拒絕。幸好最終米什拉仍然覓得位置安排父親入院，才得以接受治療，目前正在康復。

米什拉的例子在近日的印度比比皆是。醫療系統瀕臨崩潰下，主要城市的病床、氧氣瓶及藥物嚴重短缺，個別醫院更警告只剩下數小時的氧氣供應，中部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）最少24人死於呼吸機供氧量不足，亦有大量懷疑受感染但被醫院拒絕提供治療的民眾於社交媒體上求救，情況危急。部分城市甚至出現長長的火葬場等候名單。

政府醫療資源不足，民眾轉在其他渠道尋求幫助。不少人在網上發出請求，希望能夠取得抗新冠藥物瑞德西韋（remdesivir）及安挺樂靜脈點滴注射劑（tocilizumab）。有人為得到所需藥物，不惜撥打數百通電話，散盡家當付高價購買。

印度化學及藥劑師協會常任秘書辛格爾(Rajiv Singhal)表示，電話整天響個不停，全是尋求藥物的來電。由於短缺嚴重，民眾甚至不惜挺而走險，在黑市收購抗新冠藥物。據英媒調查，100毫克瑞德西韋要價2.4萬盧比（約2484港元），較定價高5倍。

情況在小城市更加惡劣，醫院因氧氣存量不足拒絕接收病人，要求家屬自行尋找氧氣瓶。艾哈邁德（Nabeel Ahmed）來自印度北部小鎮，其父親上確定感染新冠肺炎後開始呼吸困難。但院方無法提供氧氣瓶，艾哈邁德只得駕車8小時來回另一個城市，只為一瓶氧氣為父親續命。

英專家憂印度變種危險性 促強制隔離印度返英人士 【下一頁】

印度周三（21日）單日錄得2,104名新冠肺炎確診者死亡，死亡人數創單日新高。另外，印度單日錄得逾31.4萬宗確診，打破美國於1月2日新增逾30萬宗確診紀錄，成為全球單日確診個案最多的國家。目前印度已有1,593萬人感染新冠病毒。

有專家指，印度出現變種新冠病毒株，傳染性高，加上政府過早放寬防疫措施，民眾亦無視呼籲如常舉行「大壺節」等大型集會，總理莫迪甚至容許地方選舉期間舉辦政治集會，導致當地疫情再度爆發，甚至變得更加惡劣。

責任編輯：郭麗明