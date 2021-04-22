滙豐尚玉推私人市場投資服務　 擬5年內增聘5000個財富管理專才

▲ 滙豐（00005）尚玉（Jade）今（22日）宣佈，向高資產淨值客戶推出「滙豐尚玉私人市場投資」服務。

滙豐 （00005） 尚玉（Jade）今（22日）宣佈，向高資產淨值客戶推出私人市場投資服務。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abousahr）表示，香港高資產淨值人口急速增長，預期平均每年增幅達12%，高資產淨值客戶需求更為殷切，該行未來將推出更多元化的金融產品。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如亦表示，滙豐在未來五年，將投資35億美元加快亞洲財富業務增長，並增聘5000個財富管理專才。

在新服務中，尚玉客戶可在投資組合加入私募股權、對沖基金、新債認購、股票大手交易和私人配售結構票據等產品。

在私募股權、對沖基金範疇中，尚玉客戶可投資遍及全球的私人房地產投資，以及私人銀行領域中的對沖基金，相關投資不設本金鎖定期或追加資金的要求。客戶可享首次認購費折扣，費用為交易金額的0.95%。

尚玉客戶亦可投資一般債券的一手市場及私人配售，最低門檻為100萬元。客戶亦可認購ESG綠色債券，最高可享20%折扣，首次認購可獲0.1%現金回贈。

另外，尚玉客戶可於今年下半年進行股票大手交易，以折讓價格大手購買上市公司或主要股東所出售的股票。

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編輯﹕賴奕羚