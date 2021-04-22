比利時駐韓大使夫人掌摑店員 突稱中風疑避調查

南韓警方就駐當地比利時大使夫人襲擊案件展開調查，南韓外交部公開呼籲，大使夫人配合調查。比利時大使Peter Lescouhier在Facebook發表聲明公開道歉，表示妻子的行動不能被接受。大使指夫人因病入院，待康復後便會協助調查。南韓民眾對事件大感不滿，要求嚴正處理事件。

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大使夫人相雪秋（Xiang Xueqiu）被指在本月9日時，於一間服飾店與店員爭執。據悉，店員懷疑相雪秋高買，因為相雪秋身穿衣服剛好店內有售，上前查問衣服是否已經付款。及後事件已解釋清楚，只是店員誤會，然而相雪秋不甘被誣蔑，繼續與店員爭論。從閉路電視畫面可見，相雪秋與店員口角期間，出手大力掌摑女店員。

閉路電視畫面

警方亦曾派人到店內了解情況，並已立案調查。女店員事後左臉頰大片紅腫，足見掌摑力度之大。店方公開閉路電視影片，希望避免同類事件再發生。

比利時駐南韓大使透過Facebook公開道歉，並表示在任何情況下，妻子的行為亦是不能接受。大使同時表示，由於相雪秋上周因中風入院，所以不能回應警方查問，等康復後便會向警方報到。南韓外交部建議相雪秋迅速、積極地接受警方調查，並勸喻她顧及公眾感情，表達歉意或遺憾，以便解決問題。

根據《維也納外交關係公約》（Vienna Convention of Diplomatic Relations），派駐外地的外交人員及家屬享有刑事豁免權，相雪秋大有機會逃過刑責。而南韓警方今次仍然立案調查，相信是希望平息民眾的不滿。

責任編輯：吳漢培