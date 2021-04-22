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【iM Cafe】配股潮持續 績優股跑出

股樓投資 17:38 2021/04/22

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如欲觀看iM Cafe完整影片，請前往: https://video.hket.com/video/2938694?r=cpsdlc

恒指今日在騰訊(00700)造好帶動下，全日上升133點收報28755點。短期內大市能否突破29200點阻力，將視乎本港通關進度的進展以及配股潮的持續時間。

 近期參與配股的股份之中，中國燃氣(00384)和美團(03690)俱把集資所得用於新業務發展，吸納價值不俗。ASM太平洋(00522)及赤子城科技(09911)俱藉首季業績報捷獲市場追捧，同樣值得留意。
 

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欄名 : iM Cafe

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