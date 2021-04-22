【ET講股通】梁耀康：季績配股成殺着 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日升133點，收報28755點，大市總成交1,545億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，美股昨晚顯著回升，港股氣氛好轉。個別板塊方面，以航運、鋼材、生物科技及體育用品股表現最佳。市場關注季績及配股行動。

中燃低位收集 具一定值博空間

中國燃氣 （00384） 折讓9%配股，股價應聲跌11.3%至29元，失守配股價，惟陰陽燭下影線長，反映低位承接力不俗。該股集資逾百億，主要用於收購城市燃氣項目等，券商反應分歧，拖累股價受壓。惟整體行業重拾動力，加上中燃拓展新項目有利未來發展，故未宜看得太淡。部署上，今日低位28.1元具一定值博空間，若失守27.1元宜止蝕。

季績遜預期的長城汽車 （02333） ，股價大跌12.7%至21.35元，惟實際業績未算差。毛利率按季下跌，主因鋼材價上升、汽車芯片供應短缺，以及新能源車佔比上升。事實上，上述因素亦困擾同業，持有汽車股的投資者宜留神。技術走勢上，長汽今日裂口失守上升軌及前浪底，理論上應已止蝕。若股價進一步回落至20元以下，跌幅收窄，消化沽壓，或具一定值博空間。

資金流入二綫科技股，赤子城 （09911） 大升25.1%至7.03元，兩大支持位為6.5及5.9元，若失守6.5元，宜獲利；若失守5.9元，宜清倉。

【「ET講股通」問股環節，包括︰海豐國際、恒基發展、信達生物、康寧傑瑞︰立即觀看】

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。